Parco Matese, Maglione e De Lucia: “La Regione blocca l’iter, il ministero convocherà i sindaci”

Il Ministero dell'Ambiente ha comunicato che in assenza di un pronunciamento formale della Regione Campania, non è possibile procedere all'avanzamento dell'istruttoria per l'istituzione del Parco del Matese. Anche perché i contributi che pervengono da parte degli enti locali campani non arrivano in modo coordinato.

Allo stesso tempo il dicastero ha accolto la nostra sollecitazione a convocare un tavolo di concertazione con i sindaci sanniti, i cui territori sono interessati dalla perimetrazione del Parco del Matese, richiesto attraverso la Provincia. Al più tardi, questo incontro si terrà la prossima settimana. E’ un incontro necessario perché ancora una volta dobbiamo sopperire alle inadempienze della Regione Campania, che persevera nel non inviare al Ministero le osservazioni sulla perimetrazione del parco. Ad oggi le uniche informazioni giunte al dicastero sono quelle della Provincia di Benevento. La direzione generale per il patrimonio naturalistico del Ministero dell’Ambiente sta continuando a sollecitare la Regione Campania, l’ultima nota in ordine di tempo risale al 6 novembre scorso. Peraltro gli uffici del ministero hanno inviato all’Autorità regionale anche il contributo pervenuto dalla Provincia di Benevento. Ricordiamo che l’assoluto immobilismo del governo regionale, non solo provoca un rallentamento di tutto il procedimento, ma nei fatti danneggia il Sannio, perché blocca le opportunità e le potenziali ricadute positive che l’istituzione del parco potrebbe determinare per il nostro territorio. E’ una situazione paradossale e che non trova spiegazioni se non nel disinteresse e nella sciatteria di questa amministrazione regionale, ormai in grado di distinguersi solo per inefficienza.” Cosi in una nota stampa Pasquale Maglione e Danila De Lucia.