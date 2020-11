Scuole e prenotazione tamponi antigenici, la denuncia: “Numero verde inutile”

Lunghe attese per una risposta che, probabilmente, mai ci sarà. Parliamo del servizio di prenotazione del tampone antigenico voluto dalla Regione Campania in vista della parziale riapertura delle scuole. Uno screening gratuito su base volontaria rivolto, in questa prima fase, al personale scolastico, agli alunni e ai familiari conviventi di quest’ultimi della scuola dell’infanzia e delle classi prime della scuola primaria. Secondo l’Unità di Crisi della Regione, per poter usufruire del servizio, bastava contattare un numero verde ad hoc che avrebbe assegnato luogo e data di effettuazione del test o nel peggiore dei casi la possibilità di lasciare un numero telefonico per poi essere ricontattati. Ma – denuncia la sindacalista Evalina Viele della FLC Benevento – non è andato affatto cosi: ogni speranza si è rilevata vana.

Visti i disservizi in Irpinia l’Azienda Sanitaria Locale ha fatto sapere che ci si può recare, muniti di tessera sanitaria, direttamente presso le postazioni drive-in di riferimento sul territorio, nel Sannio il Distretto Sanitario Alto Fortore ha comunicato che i cittadini interessati potranno eseguire il tampone nella struttura ASL di San Marco dei Cavoti a partire da oggi pomeriggio. Diversamente è obbligatoria la prenotazione. Ma nell’incertezza generale molti sembrano intenzionati a sottoporsi al test privatamente.

Nella giornata di ieri il sindaco di San Giorgio del Sannio, Mario Pepe, ha scritto una lettera al governatore De Luca chiedendo di dare alle famiglie la possibilità di scelta tra DaD e didattica in presenza. In attesa di eventuali sviluppi e salvo colpi di scena martedi si ritornerà in classe. Ma, le famiglie, sembrano divise tra chi ha già deciso di non riportare i propri figli a scuola e chi invece sicuramente lo farà.

