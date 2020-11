Benevento| Confsal: “denuncia alla corte dei conti per danni erariali e alle casse dell’ente assunte dalle determine n. 274 del 17.10.2019 e n. 139 del 13.06.2019 del settore opere pubbliche del comune di Benevento per violazioni alle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del testo unico n. 81/2008”

23 Novembre 2020 | by Redazione Bn

Attualità

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa Confsal:

La CONFSAL FUNZIONI LOCALI , rappresenta e DENUNCIA, che con Determine Dirigenziali n. 274 del 17.10.2019 e n. 139 del 13.06.2019 adottate dal Settore Opere Pubbliche del Comune di Benevento, sono state liquidate su bilancio comunale, delle ammende in sede amministrativa su verbali di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro emessi dall’ASL di Benevento U.O.C. – Tutela della Salute nei luoghi di lavoro pari a EURO 5.249,06 (Cinquemila/249,00) ed EURO pari a 1.474,21 (Millequattrocentosettantaquattro/oo) .!

La CONFSAL Funzioni Locali, inoltre rappresenta ed osserva , che secondo quando stabilito dal TESTO UNICO Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. , che le violazioni sulla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro sia penali che amministrative, sono esclusivamente, da computare a carico dei Dirigente e Datore di Lavoro o suoi delegati (in questo caso (Dirigenti e Funzionari preposti alla sicurezza) .!

Difatti, a sostegno della tesi DENUNCIATA di cui in epigrafe citata, si richiamano autorevoli deliberazioni della Corte dei Conti : “Sezione Regionale di controllo della Lombardia n. 282/2018; Sezione di controllo per la Liguria n. 9/2015; Sezione di controllo per la Basilicata n. 50/2015; Sezione di controllo per la Liguria n. 9/2015; Sezione di controllo per l’Emilia Romagna n. 239/2011; Sezione di controllo per la Sicilia n. 1574/2010), sulle dirette responsabilità amministrative e contabili, a carico dei Dirigenti Datori di Lavoro e i preposti Funzionari e delegati ai sensi del Testo Unico del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. (norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro) .!

La CONFSAL Funzioni Locali, tiene a precisare, che le violazioni sulle norme e prevenzione di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori pubblici e privati, sono di diretta responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, esclusivamente, a carico dei Dirigenti e Funzionari preposti della pubblica amministrazione (Comuni, Provincia, Camera di Commercio, IACP etc..), NON escludendo la parte politica in causa, obbligata per la previsione in Bilancio dei fondi da destinare alla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori dipendente nell’Ente di riferimento (cfr Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, Sentenza n. 22415/2015 e n. 50000/2018, III Sezione Penale) .

La CONFSAL Funzioni Locali, DENUNCIA ancora una volta, queste “GRAVI ILLEGITTIMITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI”, avverso i comportamenti posti dai preposti Dirigenti firmatari degli atti, che nel contempo, hanno comportato aggravi di spesa NON GIUSTIFICATA nel Bilancio del Comune di Benevento (già dichiarato dissestato per circa 120 milioni di euro!); causando danni erariali e alle stesse casse dell’Ente e ai cittadini-contribuenti.!

La CONFSAL FUNZIONI LOCALI INVITA E FA APPELLO A TUTTI I CITTADINI E LAVORATORI DI ESSERE VIGILI E A DENUNCIARE AD HORAS ALLE COMPETENTI AUTORITA’ E ALLA CORTE DEI CONTI QUESTE GRAVI ILLEGITTIMITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI A TUTELA DEI PROPRI DIRITTI SULLA TRASPARENZA E LEGALITA’ TUTELATE DALLE VIGENTI LEGGI E PIANI DELL’ANTICORRUZIONE (Legge n. 190/2012 e Decreti Legislativi n. 33/2013; n. 39/2013 e n. 97/2016 e direttive ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).!

Il Coordinamento Provinciale Federazione CONFSAL Funzioni Locali Benevento e provincia