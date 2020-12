Scuola: da domani a Telese Terme didattica in presenza solo per Scuola dell’infanzia e prima elementare

A Telese Terme vengono confermate da domani 9 dicembre le attività didattiche in presenza per la Scuola dell’infanzia e la prima classe della Scuola Primaria. Vengono, inoltre, consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità, previa valutazione da parte dell’istituto scolastico.

Tanto è riportato nell’ordinanza n. 63 dell’8 dicembre 2020, in considerazione dell’attuale andamento della situazione epidemiologica riscontrata sul territorio sannita e delle criticità emerse nel corso dell’incontro con i rappresentanti dell’Istituto Comprensivo Statale di Telese Terme e con i rappresentanti delle famiglie degli alunni. Tra le criticità evidenziate, anche la percentuale (ritenuta non sufficiente) di alunni compresi nella fascia scolastica interessata (e i rispettivi nuclei familiari) che si è sottoposta allo screening gratuito facoltativo predisposto dall’Asl Bn1 con il progetto “Scuola sicura”.

Infine, secondo quanto riportato dalla Fondazione Gimbe sulla base dei dati diffusi quotidianamente dal Ministero della Salute, nella settimana 24/11 – 2/12 la percentuale di nuovi contagi per la provincia di Benevento si attesta al 22%; dunque la provincia sannita ha fatto registrare in Campania, nel periodo considerato, la più alta percentuale di nuovi contagi rispetto alla popolazione residente.