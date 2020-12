Benevento| Confsal: “impegno di spesa nel bilancio comunale per la Municipale di Benevento pari a 86.000/00 mila e 673 euro solo per pagare indennita’ e il fondo perseo-sirio per la previdenza ed assistenza integrativa al personale”

La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta ed osserva, che con Determine n. 65 e 66 del 16.12.2020 del Settore della Polizia Municipale del Comune di Benevento, sono stati impegnati nella spesa del Bilancio Comunale, per il pagamento delle Indennità di Ordine Pubblico per il servizio prestato dal personale della Polizia Municipale per l’Emergenza COVID 19 pari ad EURO 23.000/673,00 e 63.000,00 MILA per il ” FONDO PERSEO-SIRIO PER LA PREVIDENZA ED ASSISTENZA INTEGRATIVA DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE “.!

La CONFSAL Funzioni Locali, ritiene opportuno richiamare la Sentenza n. 426 del 09 ottobre 2000, della Suprema Corte Costituzionale, ove sulla scorta delle Ordinanze emesse dal Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna (cfr n. 315, 316, 317 e 318), sollevava dubbi sulla legittimità costituzionale dell’utilizzo dei proventi dei verbali emessi dai Vigili Urbani per pagare Straordinario, incentivi di progettazione e il fondo della previdenza ed assistenza degli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale .!

Difatti, la Suprema Corte Costituzionale con Sentenza n. 426/2000, si era già pronunciata in merito all’art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i del Codice della Strada, soffermandosi sulle Ordinanze del Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna (cfr n. 315, 316, 317 e 318), concernente dubbi sulla legittimità di finanziamento dei proventi dei verbali emessi dai Vigili Urbani per lo Straordinario, incentivi di progettazione per il potenziamento sulla sicurezza urbana ed extraurbana e per il fondo di previdenza ed assistenza per il personale della Polizia Locale .!

Anche la Corte dei Conti Centrale delle Autonomie con Deliberazione n. 5/SAZAUT/2019/QMIG del 22 marzo 2019, CHE RECEPISCE LA DELIBERA N. 334/2018 DELLA CORTE DEI CONTI PER LA LOMBARDIA che richiama l’epocale Sentenza n. 426/2000 dell’Alta Corte Costituzionale, , ritenendo “ILLEGITTIMO UTILIZZARE” i predetti proventi dei verbali del Codice della Strada emessi dai Vigili Urbani, per incrementare il ” Fondo delle Risorse decentrate ” per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della Polizia Locale, richiamando anche il vincolo della Finanza Pubblica stabilito dall’art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 .

La predetta DELIBERAZIONE n. 5/SAZAUT/2019/QMIG DEL 22 MARZO 2019 DELL’ALTA CORTE DEI CONTI CENTRALE AUTONOMIE IN EPIGRAFE CITATA, SI ESTENDE A TUTTE LE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO A CUI SI CONFORMERANNO ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n.213, del 07 dicembre 2012 .!

A parere della CONFSAL Funzioni Locali, potrebbe anche essere “ILLEGITTIMO” o quantomeno rivedere il CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni Locali alla parte dedicata alla Polizia Locale, in conformità alle direttive emesse sia dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 426/2000 e della Corte dei Conti Centrale Autonomie con Deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG del 22 marzo 2019 .

La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta ed osserva altresì, che tali ipotesi potrebbe creare una palese discriminazione e disparità di trattamento economico per le altre categorie di dipendenti comunali di ogni ordine e grado, che si sono visti per quasi un decennio, NON RINNOVATI I CONTRATTI NAZIONALI NEL PUBBLICO IMPIEGO, PERDENDO IL POTERE DI ACQUISTO NEI PARAMETRI STABILITI.!

LA CONFSAL FUNZIONI LOCALI COME SEMPRE ATTENTA A TUTELARE E DIFENDERE I DIRITTI SOCIALI E CONTRATTUALI PER TUTTI I DIPENDENTI DEL COMPARTO ENTI LOCALI E CONTRO QUALSIASI FORMA DISCRIMINATORIA E VESSATORIA E DI DISPARITA’ DI TRATTAMENTO ECONOMICO E SOCIALE TRA I LAVORATORI PUBBLICI.!

Il Coordinamento Provinciale Federazione CONFSAL Funzioni Locali Benevento e provincia.”