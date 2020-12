Covid, in Irpinia 41 nuovi positivi. Il rapporto con i tamponi è del 3,19%

In Irpinia sono 41 i nuovi positivi al Covid-19 su 1.284 tamponi analizzati. Il rapporto, dunque, scende al 3,19. Ecco la suddivisione dei residenti per comuni:

– 1, residente nel comune di Aiello del Sabato;

– 2, residenti nel comune di Atripalda;

– 7, residenti nel comune di Avella;

– 1, residente nel comune di Avellino;

– 2, residenti nel comune di Calabritto;

– 2, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

– 2, residenti nel comune di Contrada;

– 1, residente nel comune di Conza della Campania;

– 1, residente nel comune di Lauro;

– 1, residente nel comune di Mercogliano;

– 1, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

– 1, residente nel comune di Montefalcione;

– 1, residente nel comune di Montemarano;

– 2, residenti nel comune di Montoro;

– 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 1, residente nel comune di Nusco;

– 1, residente nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo;

– 3, residenti nel comune di Prata PU;

– 1, residente nel comune di Rotondi;

– 3, residenti nel comune di San Michele di Serino;

– 1, residente nel comune di San Sossio Baronia;

– 1, residente nel comune di Sirignano;

– 1, residente nel comune di Sperone;

– 1, residenti nel comune di Torre Le Nocelle;

– 1, residente nel comune di Vallata;

– 1, residente nel comune di Venticano.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

Presso il presidio ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati: 2 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 6 (su 12 posti letto) in Medicina Covid e 15 pazienti in Area Covid, di cui 11 (su 16 posti letto) in Medicina e 4 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.