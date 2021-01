La Campania e i pagamenti digitali: un focus sulla situazione attuale

Di ING Nederland – https://www.flickr.com/photos/ingnl/8966256167/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31121470

I dati del 2020 fanno della Campania una regione piuttosto attiva in Italia per l’adesione ai pagamenti digitali rispetto a vari settori, con particolare riferimento all’intrattenimento virtuale, ma anche all’e-commerce.

I numeri attuali segnano dunque uno slancio della regione verso l’innovazione digitale, come confermano, del resto, anche le dichiarazioni rese dal Content Marketing & PR Manager di idealo Antonio Pilello il quale – in un’intervista rilasciata ad AdnKronos -, ha sottolineato come il gap digitale non abbia per nulla inciso sui comportamenti di acquisto virtuale degli utenti provenienti dal sud Italia.

Ne è un esempio proprio la Campania che, insieme a Sicilia e Calabria, ha registrato un tasso di crescita nel settore di 100 punti in percentuale nell’attitudine rispetto agli acquisti online, con prospettive incoraggianti anche per l’anno appena iniziato.

Un dato confermato, secondo i dati dell’Osservatorio SumUp, da una tendenza regionale ai pagamenti contactless, cresciuta di quasi 20 punti in percentuale tra il 2019 e l’estate del 2020, complice – come è probabile- anche l’attuale situazione.

Le statistiche generali trovano ulteriore riscontro nei dati degli ultimi anni riguardanti il commercio virtuale e l’adesione a servizi di entertainment digitale, i quali richiedono, per forza di cose, forme elettroniche di pagamento.

Si pensi soltanto all’incremento del gioco d’azzardo e al mondo delle scommesse online, a partire dalla spesa dei campani, riportata all’interno del Libro Blu dell’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) e diffusa da Agimeg, nel quale si parla di un trend di crescita nel settore che ha fatto registrare un netto incremento nel 2019, con 69 milioni di euro spesi solo in Campania, secondo le fonti. Il dato non può prescindere dalla crescente apertura degli operatori legali verso forme di pagamento ritenute sicure, come confermano, ad esempio, i numerosi siti scommesse con paypal, noto e-wallet contraddistinto dalla sicurezza nella trasmissione dei dati e delle informazioni personali.

La percezione di crescente fiducia – riflessa nei dati rilevati – rispetto alla sicurezza dei pagamenti virtuali del resto, non è una novità, in quanto questa è già stata evidenziata anche da recenti statistiche riguardanti l’impatto e-commerce.

Secondo i dati di Unioncamere e InfoCamere, già nel 2019 la Campania infatti si è confermata come regione capofila nella vendita online, con un trend di crescita – stimato negli anni compresi tra il 2008 e il 2018 – che mette in evidenza il potenziale tecnologico di una regione attiva e propositiva, e capace di superare, grazie anche all’iniziativa aziendale, il “gap digitale”.