Vaccini, De Luca: “Con questi ritmi 3 anni per immunità gregge”

Se andiamo con i ritmi attuali, ci mettiamo 3 anni per raggiungere in Italia l’immunità di gregge”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo DE LUCA, nel corso della diretta Facebook del venerdì.

“Noi abbiamo un numero davanti all’Italia: 90 milioni di dosi, se vogliamo vaccinare la popolazione italiana vaccinabile”, ha proseguito. “Siamo in forte ritardo noi e l’Europa, abbiamo un conflitto aperto con le aziende produttrici di vaccini. L’unica cosa che doveva fare lo Stato centrale – ha ribadito il governatore – era preoccuparsi di produrre i vaccini in Italia. Poi ha provveduto il Governo a distribuire i vaccini, avvenuta sulla base del mercato nero, con la Campania penalizzata fortemente. E’ stato un disastro”.