Scuole in zona rossa, oggi il ritorno tra i banchi

E’ tornata a suonare la campanella per gli studenti della Campania. A poco più di un mese dalle ultime lezioni in presenza, questa mattina rientro in classe per gli alunni della scuola dell’infanzia, delle elementari e per chi frequenta la prima media. E’ una delle novità introdotte dal premier Draghi e che prevede, per l’appunto, la riapertura parziale delle scuole anche in zona rossa. Didattica a distanza invece per gli studenti della seconda e terza media e tutto il ciclo di istruzione superiore per i quali è previsto un ritorno tra i banchi solo in caso di passaggio in zona arancione. Non cambia il protocollo di sicurezza: prima di entrare controllo della temperatura per tutti e all’interno banchi opportunamente distanziati. La risposta in termini numerici sembra essere positiva, qualche fisiologica assenza probabilmente verrà colmata nei prossimi giorni. Divisi, come sempre, i genitori tra chi si auspica una chiusura regolare dell’anno scolastico e chi si dice contrario alla ripresa in questo momento.

In una ventina comuni tra Sannio e Irpinia però la ripresa in presenza è stata posticipata in base ad una deroga prevista dal decreto