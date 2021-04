Al via in CAMPANIA da domattina alla possibilita’ per gli over 60 di aderire al piano vaccinale attraverso una piattaforma dedicata. A darne nota l’unita’ di crisi regionale. “Le convocazioni – si legge nella nota – si attiveranno nei

tempi piu’ rapidi possibile, compatibilmente con l’arrivo dei vaccini”. Per l’adesione dei campani fra i 60 ad i 69 anni il link e’: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino