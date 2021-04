Politica e politici: “Le stoccate della Mariani”

Nei giorni scorsi Benevento è stata scenario di un Convegno a cui hanno partecipato circa 250 persone,un evento che è andato oltre ogni colore o restrizione dell’era pandemica, e che ha raccolto le adesioni di partecipanti provenienti da tutta Europa. L’obiettivo, consolidare un movimento di opinione capace di contrastare l’attuale maggioranza politica a cui si imputa la cattiva gestione non solo dell’intera situazione economico-sociale degli ultimi anni, ma anche i numerosissimi errori e le grandi omissioni legate all’ultimo pesante anno, condizionato dal Covid e da tutta l’emergenza che ne è scaturita. La scrittrice Ornella Forni Mariani, in una intervista esclusiva per LabTv, ha commentato l’evento spiegandone le ragioni e i prossimi sviluppi, e non si è risparmiata su critiche e osservazioni acuminate su chi rappresenta il potere a livello nazionale e anche sulla condotta del governatore della Campania De Luca.