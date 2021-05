Covid, “Voice Wise” l’app del Prof. Saggio che individua gli asintomatici

Scienza e tecnologia insieme per fornire nuove scoperte e soluzioni in merito al Covid-19. All’Università di Tor Vergata,a Roma, il Professor Giovanni Saggio, docente di ingegneria elettronica porta avanti uno studio interessantissimo e ormai comprovato che riesce ad individuare i soggetti positivi al coronavirus attraverso una App che analizza la voce. Lo studio con il “Voice Wise” sta avendo risultati molto promettenti con una percentuale di accuratezza superiore al 90%.La cosa sorprendente è che attraverso l’algoritmo ideato dal Professore Saggio, è possibile capire anche a che stadio è la malattia e scoprire i positivi asintomatici. Un dispositivo questo che potrebbe rivelarsi utilissimo nel monitoraggio dei contagi, supportando la medicina nella diagnosi. Lo studio purtroppo anche se ha tutte le carte in regola, non è ancora pronto per essere considerato un presidio medico, sarebbe necaessaria una attenzione maggiore da parte della politica, per prendere in considerazione un dispositivo di alta efficacia, che in altri Paesi del mondo stanno iniziando a studiare, e che invece in Italia grazie al Prof. Saggio abbiamo già pronto all’utilizzo.