Lavori sulla condotta idrica del Biferno, obiettivo: aumentare la capacità di 50 litri al secondo

Da martedì 11 maggio a Benevento sarà sospesa la portata idrica per lavori importanti di manutenzione per migliorare il servizio aumentando la portata idrica dal Biferno verso la città. I lavori interesseranno la condotta regionale Curti-Benevento. Gli interventi cominceranno dalle 6 del mattino di martedì prossimo e verosimilmente saranno ultimati per le ore 6 del mattino di mercoledì 12 maggio.

Con questa importante operazione si potrà garantire una portata d’acqua proveniente dal Molise di circa 50 litri al secondo. Oltre Benevento, saranno interessati dalla sospensione del servizio idrico i comuni di Ponte, Puglianello, S.Salvatore Telesino, Torrecuso, Faicchio, Gioia Sannitica, Amorosi, Frasso Telesino, Solopaca, Melizzano, Telese, Dugenta e Castelvenere.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti domani mattina a Palazzo Mosti nel corso di una conferenza stampa a cui parteciperà il sindaco Clemente Mastella e il presidente della Gesesa Domenico Russo.