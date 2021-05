Benevento nell’itinerario “La Rotta di Enea”, certificato dal Consiglio d’ Europa

Benevento nell’itinerario “La Rotta di Enea”, percorso certificato dal Consiglio d’Europa. A comunicarlo la consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle Anna Maria Mollica attraverso una nota stampa

“La Rotta di Enea, il mitico viaggio dell’eroe troiano cantato da Virgilio da Troia alle coste laziali, attraverso 5 paesi, è entrata nel “gotha” degli itinerari certificati dal Consiglio d’ Europa. Sono così diventati 45 gli itinerari certificati (il primo è stato il Cammino di Santiago nel 1987) che invitano alla scoperta di un patrimonio costituito da testimonianze archeologiche, religiose, artistiche e da siti di valore naturalistico. La certificazione del Consiglio d’Europa è rilasciata a reti che promuovono la cultura, la storia e la memoria europee condivise. Queste rotte devono anche corrispondere ad alcuni valori fondamentali promossi dal Consiglio d’Europa come democrazia, diritti umani, scambi interculturali.

L’ itinerario approvato in questi giorni, che attraversa i paesaggi del Mediterraneo, è stato promosso nel 2018 dall’Associazione Rotta di Enea, in collaborazione con il Comune di Edremit (Turchia), con la fondazione Lavinium (Italia) e con numerosi enti e istituzioni a livello internazionale.

“La decisione all’unanimità di conferire all’itinerario Rotta di Enea la certificazione del Consiglio d’Europa – ha dichiarato Giovanni Cafiero, presidente dell’Associazione Rotta di Enea – premia un lavoro di oltre tre anni. Essa può promuovere una ripresa del turismo e degli scambi economici e culturali come occasione di conoscenza, d’incontro, di consolidamento dei valori europei e universali valorizzando la ricchezza delle diversità”.

La Rotta di Enea è il primo Itinerario turistico-archeologico- marittimo che parte dalla Turchia e arriva in Europa, usando quale mappa del percorso l’Eneide di Virgilio.

Grazie alla proposta di integrazione nel Percorso avanzata alla predetta Associazione della scrivente consigliera e condivisa dal Comune capoluogo tramite l’Assessora alla Cultura Rossella Del Prete, la città di Benevento è stata inclusa nella suddetta Rotta transazionale, perché citata non da Virgilio nell’Eneide, ma dallo storico bizantino Procopio di Cesarea, il quale, nel narrare l’occupazione del Sannio da parte di Belisario, riporta la notizia, ancora vitale ai suoi tempi, secondo cui l’incontro tra Enea e Diomede per la restituzione del Palladio, la statua di Pallade Atena, sarebbe avvenuta a Benevento.

L’itinerario parte da Troia, per arrivare a Roma attraversando 5 paesi: Turchia, Grecia, Albania, Tunisia e Italia. Il percorso si snoda tra Siti Unesco e Parchi nazionali, per arrivare nell’area metropolitana di Roma, città simbolo della comunanza mediterranea e dell’Unione Europea a partire dai Trattati di Roma del 1956. In Italia tocca 5 regioni: Puglia, Sicilia, Calabria, Campania e Lazio”