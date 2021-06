“Adaptation Italia” il podcast audible original di Marco Merola in arrivo il 5 giugno

Un viaggio attraverso 8 regioni italiane che stanno sperimentando soluzioni per convivere con i cambiamenti in atto e lavorano per costruire un modello di vita più sostenibile ed ecologico, tutto questo fa parte di un podcast che dal 5 giugno sarà disponibile in esclusiva su Audible.it

Marco Merola e The Trip mettono al centro la capacità di adattamento al cambiamento climatico di alcune comunità italiane, raccontando approcci diversi e sfatando luoghi comuni e cliché sulla questione ambientale.Un podcast divulgativo, 8 episodi da circa 50 minuti ciascuno che prendono l’ascoltatore per mano e lo portano in viaggio attraverso le regioni italiane, alla scoperta di storie ignote ai più e progetti innovativi che cambieranno volto al Belpaese.Per gli appassionati di viaggi, attenti ai temi della sostenibilità, che ogni giorno, nel loro piccolo, cercano di compiere azioni rispettose dell’ambiente. Giugno 2021 – Il cambiamento climatico è la più grande sfida che ci abbia mai lanciato la natura, una sfida difficile da fronteggiare, vista l’”impronta” che abbiamo già lasciato sul pianeta. La nostra capacità di adattamento sarà decisiva per permetterci di convivere con questo nuovo scenario mentre la scienza dovrà fornirci le linee guida per costruire modelli di vita ispirati alla tutela e non al dominio della natura. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il prossimo 5 giugno, arriva in esclusiva su Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – “Adaptation Italia”, un podcast Audible Original realizzato da Marco Merola, giornalista e divulgatore scientifico, e The Trip, creative agency di Roma, che insieme compiono un viaggio in Italia, da nord a sud attraverso 8 regioni, per narrare esempi virtuosi di adattamento attraverso le voci di chi abita in quei territori. Grazie al loro prezioso contributo, Marco Merola racconta storie positive di luoghi che rinascono o “cambiano pelle”, progetti virtuosi che migliorano la nostra vita, donne e uomini che immaginano e costruiscono il mondo di domani. Gli 8 episodi, ognuno di circa 50 minuti, guidano l’ascoltatore alla scoperta delle azioni di adattamento messe in campo da alcune regioni italiane, vere e proprie soluzioni per consentire alle persone di vivere nell’era del cambiamento climatico. Il risultato è un podcast dal taglio scientifico ma dal tono divulgativo, narrato in maniera semplice e, allo stesso tempo, incisiva. La voce di Marco Merola narra di luoghi e ambienti colpiti dal cambiamento climatico ma che sono oggi al centro di strategie innovative che ne garantiranno la sopravvivenza anche negli anni a venire. Spiega Marco Merola, autore del podcast per Audible: “Adattamento non è una cattiva parola né una parola che deve evocare rassegnazione. E’ il cammino che l’umanità deve compiere, provando a convivere con i danni che ha fatto e badando a non farne degli altri”. Tante le regioni e le storie raccontate nel podcast in esclusiva per Audible. In Calabria scopriremo come, grazie alla saggezza popolare e all’aiuto della scienza, si stia riducendo molto il consumo di acqua in agricoltura, Nel Lazio come si stia cercando di ridurre l’impatto delle mareggiate sulle coste. La Campania è una fucina di idee, quando si parla di adattamento: città come Napoli sono pronte a ‘ridisegnarsi’ per resistere a fenomeni climatici estremi, nelle campagne si studiano invece soluzioni rivoluzionarie per tutelare l’economia locale. Il viaggio continua poi in Trentino, una regione colpita duramente dalla tempesta Vaia nel 2018 che, però, si è adoperata sin da subito per rialzarsi. Tutelare un’eccellenza locale come l’olio è fondamentale per una regione come la Puglia: scopriremo come, grazie alla scienza, sia possibile convivere con Xylella, il batterio che ha fatto strage di ulivi negli anni recenti e che, ad oggi, non è stato ancora debellato. L’Emilia Romagna, colpita da numerose alluvioni nel recente passato, è riuscita a collocarsi ai primi posti in Italia per la prevenzione del rischio collegato ai fenomeni meteo-climatici estremi. Nel centro Italia la siccità e l’impoverimento dei corsi d’acqua incidono sul destino dell’Umbria e ne impoveriscono i terreni, ma la scienza sta studiando il modo di rendere le città meno bollenti ed aumentare l’effetto albedo (la capacità delle superfici di riflettere la luce solare) anche in campagna, abbassando, così, la temperatura al suolo. Infine in Toscana scopriremo come adattamento significhi preservare al meglio il proprio territorio utilizzando nuove tecniche di coltivazione in ambienti chiusi. Le voci narranti, tutte catturate sul campo, sono quelle di ricercatori, docenti universitari, pianificatori, urbanisti, agricoltori e tanti “eroi” civili del cambiamento climatico che ogni giorno fanno la loro parte per accelerare la transizione verso il nuovo mondo, lasciandosi guidare dal sogno di una società che viva in maniera più sostenibile e solidale.

“Adaptation Italia” è un podcast Audible Original di Marco Merola e The Trip, disponibile dal 5 giugno 2021 solo su Audible.it.

Le puntate del podcast:

Adaptation Italia – Calabria

Adaptation Italia – Lazio

Adaptation Italia – Campania

Adaptation Italia – Trentino

Adaptation Italia – Puglia

Adaptation Italia – Emilia Romagna

Adaptation Italia – Umbria

Adaptation Italia – Toscana



Credits:

Un podcast scritto e curato da Marco Merola e The Trip per Audible

Narrato da Marco Merola

Story editor: Raffaele Quagliarella

Direzione creativa: Marco Merola e Raffaele Quagliarella

BIO Marco Merola: