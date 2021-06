Vaccini, Gimbe: 2,9 milioni di over 60 ancora senza copertura

In Italia ci sono ancora 2,9 milioni di persone senza copertura vaccinale anti Covid. Lo dice la Fondazione Gimbe, facendo il punto alla data di ieri (aggiornamento ore 6.12), e da cui emerge che il 45,5% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino (nello specifico 26.989.197 persone) e il 22,5% ha completato il ciclo vaccinale (13.338.891 persone). Il netto incremento di consegne nell’ultima settimana ha permesso di sfiorare 3,66 milioni di somministrazioni, con una media mobile a 7 giorni di 547mila inoculazioni/die

In merito alla copertura delle categorie prioritarie, la Fondazione dice che l’83,7% degli over 60 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, con alcune differenze regionali: se Puglia, Umbria, Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Molise e Toscana superano l’85%, la Calabria e la Sicilia restano ancora sotto il 75%. In dettaglio per fasce di eta’, degli oltre 4,4 milioni di over 80, sono in 3.779.836 (84,4%) ad avere completato il ciclo vaccinale e 370.064 (8,3%) hanno ricevuto solo la prima dose. Invece per la fascia 70-79 anni, degli oltre 5,9 milioni, in 2.303.669 (38,6%) hanno completato il ciclo vaccinale e in 2.782.487 (46,6%) hanno ricevuto solo la prima dose. Fascia 60-69 anni: degli oltre 7,3 milioni, in 2.371.783 (31,9%) hanno completato il ciclo vaccinale e in 3.363.784 (45,2%) hanno ricevuto solo la prima dose.

“Con l’apertura della campagna vaccinale a tutte le fasce d’eta’ – precisa Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari

della Fondazione GIMBE – era atteso il netto incremento dei trend di vaccinazione nelle persone di eta’ inferiore a 60 anni. Tuttavia, con oltre 2,9 milioni di over 60 ad elevato rischio di ospedalizzazione e decesso che non hanno ancora ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino, diventa sempre piu’ urgente integrare il sistema di prenotazione volontaria con strategie di persuasione individuale, personalizzate e capillari sul territorio”. Ad oggi risultano infatti ancora totalmente scoperti il 7,4% degli over 80 (sono 330.526 persone), il 14,7% della fascia 70-79 (pari a 879.088 persone) e il 22,9% per quella 60-69 anni (pari a 1.705.641 persone)