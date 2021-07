Vaccini, Gimbe: in Campania immunizzato il 37,5% della popolazione

In Campania la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 37,5% a cui aggiungere un ulteriore 22,5% di vaccinati solo con prima dose. Ma il 14,9% dei cittadini di età superiore ai 60 anni non ha ricevuto nessuna dose di vaccino. Lo riporta il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe che analizza l’andamento di forniture e somministrazioni di vaccini in Italia. La Campania è la quinta regione italiana per percentuale di popolazione immunizzata. Fanno meglio solo il Lazio (41,4%), la Puglia (39,1%), il Friuli Venezia Giulia (39%) e il Molise

(38,2%).

L’81,5% degli over 80 campani ha completato il ciclo vaccinale, mentre il 5,6% ha ricevuto solo la prima dose. Doppia somministrazione di vaccino anti Covid per il 65,5% della popolazione di età compresa tra i 70 e i 79 anni, mentre il 21,8% ha ricevuto solo la prima dose. Immunizzato meno del 50% dei 60enni: la percentuale di over 60 ad aver completato il ciclo vaccinale è pari al 49,4%, mentre il 33,3% ha ricevuto solo la prima somministrazione.