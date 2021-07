Smart working: continua il tour del van tecnologico con la tappa a Torrioni

Continua con successo il tour del van tecnologico di Samuel Lo Gioco, sostenuto dall’associazione degli Operatori di Prossimità Assoprovider. Il progetto incentrato sullo smart working è ideato da Lo Gioco, esperto di lavoro agile, che a bordo del camper ecosostenibile, raggiunge i piccoli borghi italiani per dimostrare le opportunità di smart working per il rilancio delle economie emarginate e per combattere la desertificazione dei comuni.Il camper è equipaggiato con un ufficio a bordo e con tecnologia in grado di assicurare tutte le funzioni per un impatto zero sull’ambiente, grazie a pannelli fotovoltaici per produrre energia e un progetto collaterale di rimboschimento di aree urbane, in base al consumo di carburante.Dopo la prima tappa in Campania a Torre del Greco, il van è arrivato in Irpinia a Torrioni. Il rilancio delle economie dei borghi è un tema a cui Assoprovider è da sempre sensibile, e lo smart working diventa uno strumento interessante per accogliere aziende e singoli professionisti in spazi messi a disposizione dai comuni, dove è garantita una connessione internet da operatori di prossimità.