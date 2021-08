Grande caldo: nuova allerta della Protezione Civile. Il punto sui cambiamenti climatici

Continua il grande caldo su tutto il Paese e per la Campania la Protezione Civile ha emanato un nuovo avviso di criticità per il rischio meteo e per le ondate di calore. Già in queste ultime ore le temperature nell’entroterra del Sannio e dell’Irpinia hanno toccato cifre record con 40 gradi anche in collina. Da domani venerdì 12 agosto, la situazione stimata delle temperature prevede picchi di grande calore a partire dalle primissime ore del mattino fino alle successive 72 ore. Si prospettano lunghi caldi giorni agostani all’insegna del caldo afoso con temperature che saliranno anche di 7-8 gradi in più rispetto alla media regionale, e che associati ad un tasso di umidità pari anche all’80% faranno percepire il calore in maniera ancora più sofferta. Attenzione quindi a non esporsi al sole in queste giornate per evitare colpi di calore, evitando anche di eseguire lavori in campagna che richiedono sforzo fisico che associato al caldo eccessivo può dare luogo a malesseri e incidenti agricoli.Prestare attenzione alla cura dei bambini e degli anziani assicurando una corretta idratazione. Da non dimenticare poi gli animali domestici, ai quali va sempre garantita acqua fresca e magari un bagno per donare sollievo dal caldo. Un dato che lascia riflettere sui cambiamenti climatici repentini e spesso disastrosi per l’ecosistema, arriva dall’osservatorio di Montevergine, dove a 1280 mt di quota è stata rilevata una temperatura superiore ai 30 gradi.