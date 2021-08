Benevento|Confsal: revoca impegno di spesa pari ad euro 22.343,05 compensi legali al personale del settore avvocatura del Comune

25 Agosto 2021 | by Redazione Bn

Attualità

La CONFSAL Funzioni Locali, osserva e rappresenta, che con Determina Dirigenziale n. 95 del 27.07.2021, é’ STATA REVOCATA LA DETERMINA N. 14 del 20.01.2021, concernente l’IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 22.343,05, per i compensi professionali al personale interno dell’Avvocatura del Comune di Benevento .

La predetta Determina Dirigenziale n. 95 del 27.07.2021 (già pubblicata sul sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” del Comune di Benevento), richiama la Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 12 luglio 2021, concernente l’approvazione e ricognizione del Fondo di accantonamento delle risorse per i compensi professionali al personale interno dell’Avvocatura Municipale di Benevento pari ad EURO 97.650,00, di cui EURO 90.000,00 per compensi ed EURO 7.650,00 per IRAP, dovuto in esito a sentenze favorevoli con compensazione delle spese processuali .

La CONFSAL Funzioni Locali inoltre rappresenta e osserva, che dopo l’approvazione della Delibera di Giunta Comunale di Benevento n. 28 del 12 luglio 2021, concernente la ricognizione del Fondo di accantonamento delle risorse per i compensi professionali al personale dell’Avvocatura Municipale, l’occasione per elencare le seguenti determine dirigenziali con i rispettivi impegni di spesa :

1)- Determina Dirigenziale Settore Avvocatura Comune di Benevento n. 5 del 27.07.2021 concernente impegno di spesa compensi professionali spettanti ai legali interni pari ad EURO 17.929,62 (al lordo degli oneri riflessi ex art. 1 comma 208 legge 266/2005 e dell’IRAP) Capitolo n.81000/6.

2)- Determina Dirigenziale Settore Avvocatura del Comune di Benevento n. 94 del 16.07.2021, concernente impegno di spesa compensi professionali spettanti ai legali interni pari ad EURO 16.692,71 (di cui 15.385,00 per compenso comprensivo di oneri riflessi ex art. 1 comma 208 legge n. 266/2005 ed EURO 1.307,71 a titolo di IRAP) Capitolo n. 81000/6 .

3)- Determina Dirigenziale Settore Avvocatura Comune di Benevento n. 96 del 26.07.2021 Settore Avvocatura Comune di Benevento, concernente impegno di spesa pari ad EURO 5.245,97 (di cui 4.835,00 per compenso comprensivo di oneri riflessi ex art. 1, comma 208 legge n. 266/2005 ed EURO 410,97 a titolo di IRAP) Capitolo 81000/6 per compensi legali interni.

4)- Determina Dirigenziale Settore Avvocatura Comune di Benevento n. 100 del 28.07.2021, concernente impegno di spesa compensi professionali ai legali interni pari ad EURO 12.200,82 ( al lordo degli oneri riflessi ex art. 1, comma 208 legge n. 266/2005 e dell’IRAP) .

La CONFSAL Funzioni Locali, ritiene opportuno rammentare, che in un momento di straordinaria emergenza da pandemia da COVID 19 – SARS Cov 2 che l’Italia, l’Europa e il mondo intero stanno affrontando con grave crisi economica e sociale e con centinaia di migliaia di contagiati e vittime, l’Amministrazione Comunale di Benevento ha pensato di approvare con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 12 luglio 2021, per la ricognizione e determinazione del Fondo delle risorse da accantonare in favore dei legali interni dell’Avvocatura Municipale dell’Ente pari ad EURO 97.650,00 .

La CONFSAL Funzioni Locali rammenta che il Comune di Benevento è stato dichiarato Ente DISSESTATO (Delibera di Consiglio Comunale n. 1/2017) .!

La CONFSAL Funzioni Locali, tiene a richiamare in particolar modo anche un importante parere della Commissione Speciale del Pubblico Impiego del Consiglio di Stato n. 173/2004 – nell’Adunanza del 04 maggio 2005, su un quesito posto dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in ordine alla ” ONNICOMPRENSIVITA’ ” della retribuzione dei Dirigenti pubblici ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i – Testo Unico Pubblico Impiego.

Inoltre anche una importante Sentenza n. 348 del 26 gennaio 2012 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Campania, richiama quanto precisato in materia della Commissione Speciale del Pubblico Impiego del Consiglio di Stato di cui in epigrafe .

la CONFSAL Funzioni Locali ancora una volta fa APPELLO a tutte le forze politiche e sindacali al fine di un intervento politico e sociale in difesa dei diritti dei cittadini già tartassati da elevatissimi tributi e tasse locali che stanno mettendo in ginocchio economico intere famiglie monoreddito.!

Come CONFSAL Funzioni Locali a tutela e difesa dei diritti dei lavoratori, giovani, anziani, pensionati e disoccupati rivendichiamo con tutti i mezzi le gravi contrapposizioni che la stesse Amministrazioni Locali dovrebbero in primis rivedere sulla priorità dei finanziamenti da destinare alle categorie più deboli creando servizi celeri, trasparenti ed efficienti per i cittadini, che ancora oggi, sono poco tutelati anche per la grave crisi economica e sociale che l’Iatlia, Europa ed il mondo intero stanno affrontando senza precedenti in questa gravissima crisi pandemica da COVI 19 e loro varianti .!

Il Coordinamento Provinciale Federazione CONFSAL Funzioni Locali Benevento e provincia