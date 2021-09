De Luca: “Ad una settimana dall’apertura delle scuole nessuna emergenza”

Ad oggi è passata già una settimana dall’apertura delle scuole e non abbiamo avuto segnalazione di particolari emergenze”. A spiegarlo è il governatore della Campania Vincenzo De Luca intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo polo pediatrico di Napoli. “La valutazione definitiva – annuncia – la faremo a metà ottobre, ma già il fatto che dopo una prima settimana non abbiamo segnalazioni particolari ci dà un elemento di tranquillità anche perché abbiamo vaccinato il 100% del personale scolastico. Adesso andiamo avanti, ma Dio non voglia che questi imbecilli che vanno parlando a vanvera possano determinare abbassamenti nella soglia di vaccinazione dei bambini. In Campania cinque anni fa eravamo scesi quasi all’80 percento della vaccinazione nei bambini e abbiamo dovuto fare una campagna straordinaria di vaccinazione per arrivare al 92-95 percento. Quando in una scuola c’è un bimbo immunodepresso o in cura per leucemia e al suo fianco trova un bambino non vaccinato, quel bambino muore”