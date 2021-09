Al Comune di Benevento arriva l’ascensore

Addio barriere architettoniche al Comune di Benevento. Inaugurato questa mattina l’ascensore presso la sede del Comune di via Annunziata. A tagliare il nastro inaugurale il sindaco Mastella insieme ad Alessandra Del Grosso. Il sindaco ha rimarcato l’importanza dell’ascensore per chi non puo’ usufruire delle scale del comune e dice: ‘una mancanza negli anni passati, bisognerebbe vergognarsi’. “

L’opera rientra nel più ampio ”Intervento di Mobilità Sostenibile”, volto a migliorare l’accessibilità e la fruibilità del centro storico di Benevento, mirando alla riduzione del traffico veicolare nelle aree poste a ridosso delle mura longobarde e all’abbattimento delle barriere architettoniche. L’intervento, finanziato con fondi PO FESR Campania ha già visto la realizzazione delle scale mobili e l’installazione dell’ascensore di collegamento tra Via del Pomerio e Piazzale Iannelli, sede degli uffici comunali e punto di accesso al parcheggio multipiano di Via Vittime di Nassiriya. Nell’ambito dello stesso intervento rientra anche la realizzazione del percorso pedonale e dell’ascensore che collegano Via dei Mulini a Via Annunziata, oggi in fase di ultimazione.

Un accenno del sindaco anche al depuratore: ‘realizzeremo l’opera nel giro di un anno e mezzo’ dice il primo cittadino.

