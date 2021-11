Con una cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità civili e dell’Anas è stato riaperto al traffico il ponte ‘Reinello’ situato alle porte del comune di Reino,sulla strada statale 212 “della Val Fortore”.Il ponte che attraversa il torrente era stato chiuso per lavori di manutenzione programmata realizzati da Anas per un investimento complessivo di circa 750 mila euro.Il lungo lavoro di ripristino ha visto dapprima l’istituzione del senso unico alternato e poi la chiusura al traffico che è stato deviato su altre strade, con importanti ricadute sulla viabilità in entrata e in uscita dal paese.”Oggi finalmente Reino si riappropria di un importante tratto stradale, che collega la comunità e altri comuni limitrofi al raccordo della Fortorina” ha commentato il sindaco Antonio Calzone che ha parlato di grande sinergia tra Anas e Comune. Il ponte sul Reinello aveva subito importanti danni in seguito all’alluvione del 2015, che aveva modificato anche il letto del fiume stesso, rendendo tutta l’area dissestata dal punto di vista idrogeologico.I lavori eseguiti sul ponte- ha spiegato Nicola Montesano, responsabile territoriale ANAS Campania- sono stati necessari a garantire un più alto standard di durabilità e sicurezza dell’opera con la costruzione di una paratia di pali e di un muro di sostegno del corpo stradale, la realizzazione di solette galleggianti su micropali di approccio alle spalle sud e nord, il risanamento strutturale dell’impalcato in calcestruzzo armato, la messa in opera di nuove barriere di sicurezza stradali in acciaio e legno (allo scopo di garantire anche un impatto ambientale sostenibile) e la sistemazione idraulica del sottostante torrente Reinello nella zona di scavalco del ponte.

Alla struttura è stata applicata anche la nuova pavimentazione e il rifacimento della relativa segnaletica. La manutenzione nell’alveo del torrente, è stata finalizzata alla protezione delle fondazioni del ponte attraverso il rifacimento delle briglie e delle scogliere,limitatamente alla zona di scavalco del ponte sotto concessione del demanio idrico; contestualmente, gli Enti territoriali preposti alla tutela ed alla sorveglianza del demanio fluviale ed il Comune di Reino stanno eseguendo un più ampio intervento di messa in sicurezza dell’intera asta fluviale e delle relative sponde.