Lo scautismo campano ritorna alle attività in presenza e si prepara per domenica 28 novembre quando a Benevento, presso il Centro La Pace si terrà l’Assemblea Regionale dell’Agesci, l’associazione Scout che in Campania conta circa 9.000 iscritti, e che per l’occasione riunirà oltre 150 Capi sul tema del futuro educativo sostenibile.

Un’occasione preziosa di democrazia associativa durante la quale i capi lavoreranno per sviluppare le tracce dell’azione educativa che sarà poi realizzata su tutto il territorio regionale grazie all’azione quotidiana dei 116 gruppi presenti.

In contemporanea 150 Rover e Scolte (scout tra i 16 e i 21 anni) muoveranno i primi passi sul percorso “Per Strade Nuove”. Saranno le sentinelle delle oltre 75 comunità che il prossimo agosto porterà 1500 Scout alla Piana di Camposauro, nel comune di Vitulano, per vivere la Route Regionale.

Saranno proprio loro, infatti, a farsi portavoce delle esigenze di ciascuna comunità scaturite dall’osservazione del territorio nel quale vivono ed operano. Saranno chiamati, quindi, a partire dagli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU a delineare gli Obiettivi di Futuro che saranno la traccia di approfondimento e lavoro durante tutto l’anno e che coinvolgeranno tutte le reti sociali e istituzionali in tutta la regione.

Sarà una giornata di incontro e di confronto su tematiche importanti per rimboccarsi le maniche e rilanciare lo Scautismo sul territorio.

Per info

Francesco Vitiello 328 847 4730

Incaricato Settore Comunicazione Agesci Campania