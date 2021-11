La Provincia di Avellino, attraverso la convenzione con l’Agenzia per il Lavoro “Mestieri Campania” – Sportello di Avellino, ha attivato la misura dei Tirocini Formativi nell’ambito di Garanzia Giovani – Collocamento Mirato.

I tirocinanti affiancheranno le attività territoriali degli Hub di “Sistema Irpinia”, occupandosi dell’accoglienza informativa di base.

“È per noi un orgoglio essere il primo ente ad aver attivato uno specifico percorso che possa orientare giovani, con difficoltà di inserimento occupazionale, nel mondo del lavoro e della promozione culturale e territoriale”, dichiara il presidente della Provincia, Domenico Biancardi.

Soddisfatta la responsabile dello Sportello di Avellino di “Mestieri Campania”, Luisa De Lisio, del progetto costruito con la Provincia. “L’Amministrazione Provinciale – dice De Lisio – ha saputo cogliere gli obiettivi più concreti della misura dei tirocini, scegliendo come beneficiari soggetti fragili, a cui ha offerto un percorso di riqualificazione formativa e di reinserimento sociale”.

Sono 15 i tirocinanti che dal prossimo 1 dicembre opereranno nei vari Hub del territorio. Questa mattina, nella sala consiliare “Pietro Foglia” di Palazzo Caracciolo, la firma dei contratti.