In occasione della ricorrenza, in data 1 dicembre, della Giornata Mondiale per la lotta all’HIV, mancando ancora un vaccino contro questo virus, l’A.O.R.N. “San Pio” di Benevento, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, attiverà nuovi percorsi per il contrasto alla diffusione del virus.

Sarà possibile accedere ad una terapia profilattica di comprovata efficacia per quanti si trovano ad essere esposti al contagio per motivi professionali, per aver subito violenza sessuale, per convivenza con persone sieropositive e desiderio di genitorialità.

I percorsi istituiti, nel rispetto delle Linee Guida più recenti in materia e dei piani nazionali e regionali per la prevenzione, si integreranno con i disposti normativi in tema di sicurezza sul lavoro: a tal proposito saranno disponibili modelli di convenzione con aziende sanitarie pubbliche e private, con istituzioni e con operatori economici che vogliano avviare a consulenza specialistica i loro lavoratori incorsi in infortuni a rischio biologico.

Sarà implementato per tale opportunità, mediante la presenza dello specialista infettivologo, il percorso rosa già presente in Azienda a tutela delle vittime di violenza di genere.

L’iniziativa riveste peculiare importanza, poiché, oltre a collocare l’Azienda “San Pio” tra le prime in Campania in grado di offrire tale servizio innovativo, giunge in un momento di particolare recrudescenza della patologia HIV-correlata, coincidente con il mutare degli stili di vita e dei comportamenti sociali.