Di Daniele De Conno

E’ iniziato il XVI Congresso di Medicina Perinatale e Pediatrica 2021 che si svolge nei giorni del 6-7-8 Dicembre a San Marco dei Cavoti presso l’Aula Magna “Nicola Iacocca” del Palazzo Colarusso. Il titolo di quest’anno è “Follow up, Stato dell’Arte e Prospettive Future” con Presidente del Congresso il dott. Francesco Cocca, Direttore del Dipartimento materno-infantile dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, e con Responsabile Scientifico la dott.ssa Anna Casani, medico dello stesso Dipartimento Ospedaliero. A fare gli onori di casa è stato il Presidente dott. Cocca, organizzatore da sedici anni di questo importante evento nazionale, che nel dare avvio al Congresso ha rimarcato l’importanza nella provincia di Benevento sia della presenza della Terapia Intensiva Neonatale, la cui nascita è da imputare all’allora Primario dott. Luigi Orfeo, e sia di tutte le attività materno-infantili Dipartimentali le cui finalità vanno oltre l’ospedalizzazione dei prematuri perché il sostegno specialistico al neonato e l’aiuto psicologico e formativo alla sua famiglia continua anche dopo le dimissioni. Da questo nasce anche il titolo del Congresso di “Follow up.” Il Direttore Generale dell’AO San Pio di Benevento, dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, anch’egli con un trascorso passato all’inizio della carriera come neonatologo e pediatra prima di passare alla Gestione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ha portato i saluti agli organizzatori ed ai partecipanti al Congresso, rimarcando l’importanza di ricominciare a svolgere in presenza i Congressi ed i Convegni scientifici per un migliore e proficuo apprendimento delle conoscenze professionali e scientifiche nonché per stabilire e consolidare anche i rapporti sociali. Sono seguiti anche i saluti del dott. Luigi Orfeo, Neopresidente della Società Italiana di Neonatologia (SIN), del dott. Roberto Cinelli a nome della Presidenza della SIN regionale della Campania. Numerosi saranno i relatori, provenienti da varie parti d’Italia, che interverranno nelle sessioni scientifiche riguardanti varie tematiche come “Fare squadra: l’importanza del Team multidisciplinare” ed anche “Fare Rete con il Territorio”. I lavori Congressuali termineranno mercoledì 8 dicembre con l’intervento di S.E. Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento, che relazionerà sul tema “La Chiesa nella comunità dei più fragili.” Il Congresso è stato patrocinato dalla AO San Pio di Benevento e dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Benevento.