24 Dicembre 2021

Da maggio 2016 Croce Rossa Italiana, Comitato di Benevento, attraverso l’unità mobile specializzata nell’erogazione dei servizi ai senza fissa dimora, assiste centinaia di persone che si trovano in una situazione di forte disagio socio-economico. Dal 2020, grazie al finanziamento concesso alla CRI di Benevento dalla Regione Campania, attraverso il progetto Housing First, con

partners il Comune di Benevento e l’Ambito B1, i servizi erogati agli “Invisibili” sono stati notevolmente implementati. Grazie a questa idea progettuale è stato possibile allestire tre appartamenti deputati all’accoglienza dei senza fissa dimora, al fine di dare loro un punto di riferimento: la casa. L’intervento Housing First vede la casa come concetto di diritto e come punto di p artenza per l’avvio di un percorso di inclusione sociale. Alla base vi sono due principi fondamentali: il rapid re – housing, ovvero la casa come diritto umano di base, ed il case management, ovvero la presa in carico della persona e l’accompagnamento ai serv izi socio-sanitari verso un percorso di integrazione sociale e benessere. Per le persone senza dimora la casa è il punto di accesso, il primo passo, l’intervento primario da cui partire nel proporre percorsi di integrazione sociale. Il benessere derivato d a uno stato di salute migliorato, l’accompagnamento psicologico, assistenziale e sanitario, garantiti dall’equipe all’utente direttamente a casa, possono, come gli studi hanno dimostrato, essere vettori di una stabilità abitativa. Per i soggetti destinatar i è necessario lavorare sull’incremento del reddito attraverso percorsi di formazione/reinserimento nel mondo del lavoro e sul reperimento di risorse formali e informali sul territorio. L’obiettivo è rendere la persona nel breve periodo in grado di ricollocarsi nel mondo del lavoro e di reperire un alloggio in autonomia. Il primo obiettivo del modello Housing First è avviare le persone senza dimora all’autonomia abitativa, attraverso l’inserimento delle stesse in un alloggio. Al di là di tutti i servizi che possono essere offerti nell’ambito dell’Housing First, il primo punto è costituito dalla casa. In un anno e mezzo 89 sono stati i contatti avuti; 161 gli assistiti “a bassa soglia”; più di 100 i kit igiene, intimo, freddo e colazione distribuiti; 30 i test covid effettuati; 18 persone accolte negli alloggi (15 uomini e 3 donne); 6 le persone inserite nel mondo del lavoro; 4 gli utenti che hanno raggiunto l’indipendenza abitativa ed una persona ha completato un percorso formativo. L’inclusione sociale, l’attenzione verso gli invisibili, il contrasto alle solitudini involontarie, il disagio socio economico sono piaghe delle città e l’indifferenza delle istituzioni può essere la condanna definitiva per i poveri e gli indigenti.

Il Comitato CRI di Benevento, da sempre dalla parte dei più deboli, non è mai stato cieco di fronte ai bisogni del territorio e le cifre riportate evidenziano il grande lavoro svolto dall’equipe preposta.