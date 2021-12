28 Dicembre 2021 | by Redazione Bn

La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta e osserva, che apprendendo dalla stampa e online locale, ” che nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Benevento, si sono discussi tra contrari e favorevoli diversi punti all’Ordine del giorno, tra cui il più importante, il riconoscimento dei ” DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE ESECUTIVE ” .!

La CONFSAL Funzioni Locali , tiene a richiamare in particolar modo un orientamento della Corte dei Conti Centrale delle Autonomie con Delibera n. 27/SezAut/2019/QMIG), pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la de liberazione n. 44/2019/QMIG, enunciando il seguente principio di diritto : ” IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO RIVENIENTE DA UNA SENTENZA ESECUTIVA DEVE, SEMPRE, ESSERE PRECEDUTO DALL’ APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL’ENTE DELLA RELATIVA DELIBERAZIONE DI RICONOSCIMENTO “.

La CONFSAL Funzioni Locali, ritiene inoltre opportuno anche richiamare due importanti Ordinanze di Cassazione n. 29911 del 20 novembre 2018 e n. 30109 del 21 novembre 2018,” ribadendo l’indirizzo giurisprudenziale e tenore del quale il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per l’Ente Locale senza l’osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione, risponde degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente, il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell’Ente ” . Tale riconoscimento può avvenire solo espressamente con apposita deliberazione dell’organo competente .

la CONFSAL Funzioni Locali tiene a richiamare che il Comune di Benevento è già stato dichiarato Ente DISSESTATO con Delibera di Consiglio Comunale n. 1/2017 .

La CONFSAL Funzioni Locali, FA APPELLO ai Consiglieri Comunali di opposizione, al fine che gli stessi abbiano ad inviare tutti gli atti alla Corte dei Conti, potendosi ravvisare ai danni del Comune di Benevento, eventuali responsabilità amministrative, contabili e finanziarie poste in essere dai diretti responsabili, causando anche danni all’Erario e alle stesse casse comunali e cittadini contribuenti .!

La CONFSAL Funzioni Locali, nell’occasione richiama qualche sentenza della Corte dei Conti Calabria (cfr Sentenza n. 197/2016), concernente le dirette responsabilità erariali anche a carico di organi politici .

La CONFSAL Funzioni Locali tiene a richiamare altri orientamenti delle varie Sezioni della Corte dei Conti di controllo regionale sui ” DEBITI FUORI BILANCIO ” (cfr Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, Delibera n. 89/2021/PRSP; Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo Puglia Delibera n. 122/PRSP/2016 e Delibera n. 180/PRSP/2014) .

Inoltre la CONFSAL Funzioni Locali, ritiene richiamare altre Sentenze delle varie Sezioni della Corte dei Conti (cfr Sentenza n. 6 del 14.01.2020 della Corte dei Conti per la Basilicata) .

la CONFSAL Funzioni Locali come sempre sarà vigile e attenta a tutela dei diritti dei lavoratori e Cittadini per ravvisare eventuali illegittimità che si potessero riscontrare nel riconoscimento dei ” DEBITI FUORI BILANCIO ” riconosciuti dai predetti Enti e le dirette responsabilità amministrative e contabili degli stessi .

Il Coordinamento Provinciale Federazione CONFSAL Funzioni Locali Benevento e provincia