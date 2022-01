I saldi alla prova di Omicron. Mancano poche ore e mercoledì 5 Gennaio prenderanno il via in Campania i saldi invernali, primo grande appuntamento commerciale dell’anno che capita in piena fase di rallentamento della spesa generata dalla nuova ondata di contagi Covid. Secondo lo studio di Confesercenti Campania, il giro d’affari per le imprese, specialmente quelle del settore abbigliamento, del nostro territorio oscillerà tra i 240 e i 300 milioni di euro. «Circa quattro campani su dieci (il 39%) hanno già programmato di approfittare dei saldi per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 160/170 euro a persona.Il capo piu’ venduto secondo le stime saranno le scarpe, seguono prodotti di maglieria (45%), capispalla (27%), capi di camiceria (26%), magliette e intimo (entrambi al 22%).Nel contesto locale Benevento boccheggia ancora per quanto riguarda i lcommercio. A dirlo ai nostri microfoni e’ il Presidente di ConfCommercio Nicola Romano che parla di come cambiano i tempi e l’attesa dei saldi in citta’ e lancia una proposta per il Comune: un tavolo per la consulta del commercio.

