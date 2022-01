In Campania prendono il via i saldi invernali, e anche Benevento apre a questa occasione certamente importante per i commercianti che però devono fare i conti anche con le restrizioni legate alla nuova ondata dei contagi con la variante Omicron.

Si stima che il budget per i saldi sfiorerà una media di 170 euro a testa e più che gli acquisti on line, saranno preferiti i negozi reali, dove poter toccare con mano la merce, e riappropriarsi anche del piacere di fare shopping. Saranno preferiti i negozi brandizzati che restano in testa, dove poter trovare l’occasione di un capo firmato a prezzi vantaggiosi, ma non sono da meno gli outlet dove travare buone occasioni di capi ultrascontati. I manifesti sulle vetrine annunciano sconti a metà prezzo fino al 70%, un incentivo che però viene colto anche con le dovute cautele, per uno shopping in sicurezza mantenendo le distanze ed evitando di affollare i negozi. Quanto ai prodotti che saranno acquistati, restano in vetta le calzature per adulti e bambini, e a confermarlo sono anche i commercianti che in questa prima giornata si ritengono soddisfatti.