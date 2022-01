11 Gennaio 2022 | by Redazione Bn

Attualità

Condividi

















Domani, mercoledì 12 gennaio, dalle ore 8.30 presso la sede del Centro operativo comunale di protezione civile, in Via dell’Equità, in modalità drive-in, possono sottoporsi allo screening gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e media dell’istituto Falcetti, plesso di Apice.

“La scuola è il fondamento della crescita umana e sociale di ogni cittadino, per questo è una priorità mettere in campo tutte le misure affinchè possa svolgersi al meglio l’attività didattica in presenza, con serenità per i bambini e le famiglie.

Il comune di Apice, come già fatto in tutte le occasioni di ritorno in classe, ha previsto uno screening di massa per tutti i nostri ragazzi al fine di avere un quadro preciso all’ingresso.

Tuttavia, è bene sottolineare che il virus circola con velocità e molti sono i nuclei familiari che anche nella nostra comunità ne sono ad oggi colpiti. Per questo è necessario che si rispettino, in tutti i contesti, le norme del distanziamento e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

Infine, rivolgiamo un invito a tutti i cittadini a vaccinarsi e vaccinare i più piccoli, al fine di combattere e convivere con il virus che, grazie alla scienza, oggi ci fa meno paura.”