La Regione Campania ricorda, attraverso la diffusione di una nota stampa, che, “anche all’aperto, in presenza di affollamenti e assembramenti fino alla conclusione dello stato di emergenza”, resta l’obbligo delle mascherine anche per regioni in “zona bianca”. “Si raccomanda in modo particolare – dichiara il presidente Vincenzo De Luca – di rispettare tale obbligo in occasione del Carnevale e di eventi pubblici e privati che possano determinare pericolo di nuovi contagi. Il senso di responsabilità e la prudenza – conclude il governatore – consentiranno una maggiore tutela dei nostri concittadini e il rientro sereno nella vita normale, anche per le attività economiche”.