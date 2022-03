Gesesa comunica che a causa di un guasto improvviso sulla condotta di adduzione di Molise Acque nel comune di San Giorgio la Molara, questa sera potranno verificarsi disservizi transitori di bassa pressione e mancanza d’acqua in tutto il centro urbano. Per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800511717, gratuito sia da telefono fisso che da mobile. Inoltre è possibile segnalare guasti anche attraverso l’App My GESESA scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone.