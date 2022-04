Deposito locomotive di Benevento, RFI pensa ad un polo di manutenzione dei mezzi d’opera

Il Sindaco del Comune di Benevento Clemente Mastella, stamani, ha chiesto un incontro con il Direttore della Direzione Territoriale RFI di Napoli Ing. Fabio Rapuano e il Direttore della Direzione Reg. Campania di Trenitalia Ing. Mario Cuoco, per discutere sul futuro dell’IMC Deposito locomotive di Benevento. Il sindaco ha manifestato la propria preoccupazione circa l’eventuale chiusura dell’impianto da parte di Trenitalia, in quanto comprometterebbe la stabilità delle risorse che vi lavorano nonché la funzionalità di una struttura importante per la città di Benevento.

Dall’incontro è emerso che, Trenitalia nel proprio piano d’azienda ha in programma la chiusura dell’impianto allorquando saranno completati i lavori di elettrificazione delle linee “Irpinia” e “Molisana”, previsti per il 2024, a cura di RFI.

Rete Ferroviaria Italiana, nel proprio programma di sviluppo si è resa disponibile ad acquisire tutta la parte immobiliare al fine di creare un proprio polo di manutenzione dei mezzi d’opera nonché riservare un’ala per la sosta e manutenzione di mezzi di Fondazione FS. Le stesse società si sono rese da subito disponibili a dialogare sul futuro delle risorse che potrebbero transitare da una società all’altra.