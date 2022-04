Confsal: sostegno sindacale sul progetto presentato dai giovani di Benevento del neo comitato promotore per il Molisannio

Riceviamo e pubblichiamo

La CONFSAL Funzioni Locali, con forte entusiasmo e partecipazione, aderisce alla grande iniziativa programmata dai GIOVANI DEL NEO COMITATO PROMOTORE DI BENEVENTO per la presentazione del progetto per la nascita del ” MOLISANNIO ” , cioè l’idea di una Regione UNICA ” MOLISE – SANNIO ” .!

La CONFSAL Funzioni Locali, da tempo a sostegno dei GIOVANI, per programmare un futuro propulsivo di idee e di cultura sul territorio sannita, coinvolgendo a TUTTI i livelli istituzionali e politici, puntando principalmente sullo sviluppo economico e sociale e incentrandosi sul ” TURISMO RELIGIOSO E STORICO ” unica risorsa per creare migliaia di posti di lavoro per gli stessi GIOVANI e le nuove generazioni .

La CONFSAL Funzioni Locali, accoglie in modo incisivo questo ambizioso progetto lanciato dagli stessi GIOVANI del neo Comitato promotore di Benevento, per una futura costituzione del ” MOLISANNIO “, sicura opportunità con maggiori punti di contatto storico-religioso e sociale per il TUTTO il territorio Sannita per sfuggire al predominio delle aree costiere della Campania .

La CONFSAL Funzioni Locali, propone e invita lo stesso neo Comitato promotore ” Molisannio ” secondo leggi, statuto e regolamenti, di promuovere un ” REFERENDUM ” popolare sui territori del Sannio, coinvolgendo a TUTTI i livelli istituzionali politici,sindacati, associazioni etc.., per organizzare Convegni e Seminari pubblici tra le popolazioni interessate al progetto e alla costituzione della Regione MOLISE – SANNIO ” sicuro sviluppo economico e sociale del territorio Sannita per decenni abbandonato da una una politica poco attenta per il futuro e l’occupazione dei GIOVANI che continuamente scappano dal territorio per emigrare all’estero dopo tanti anni di studi e sacrifici .

La CONFSAL Funzioni Locali, propone al neo Comitato promotore per il progetto ” MOLISANNIO “, di coinvolgere TUTTI i Sindaci e Parlamentari presenti sul territorio , al fine di confrontarsi con le popolazioni di TUTTO il territorio Sannita, ove discutere ed approvare con un ” REFERENDUM POPOLARE ” questo ambizioso progetto per la creazione del MOLISANNIO UNICO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E STORICO DEI TERRITORI RAPPRESENTATI .

La CONFSAL Funzioni Locali, ” ritiene che la nostra bellissima Città di Benevento sia il volano di partenza di questo ambizioso e grande progetto proposto dai GIOVANI del neo Comitato promotore MOLISANNIO.

Nel contempo, INVITIAMO TUTTI i Sindaci e Parlamentari presenti sul territorio Sannita, a confrontarsi con i GIOVANI e programmare unitamente agli stessi, TUTTE le iniziative da intraprendere nelle competenti sedi istituzionali, per concretizzare nel bene e nell’interesse dei cittadini e principalmente dei GIOVANI, un sicuro futuro occupazionale e di sviluppo economico e sociale dei territori del Sannio e puntando principalmente sul ” TURISMO RELIGIOSO E STORICO ” che i territori conservano da secoli” .

LA CONFSAL FUNZIONI LOCALI RIBADISCE CHE SARA’ SEMPRE A FIANCO DEI GIOVANI E DEI COMITATI PROMOTORI PRESENTI SUL TERRITORIO SANNITA E PER DIFENDERE CON FORZA LE IDEE PROGRAMMATE SULLO SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE E STORICO DEI TERRITORI PUNTANDO PRINCIPALMENTE SUL “TURISMO”

UNICA RISORSA PRESENTE PER L’OCCUPAZIONE E FUTURO DEI GIOVANI .

Il Coordinamento Provinciale Federazione CONFSAL Funzioni Locali Benevento e provincia