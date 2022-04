Viabilità, Fortore in pole position

Appuntamento a San Bartolomeo in Galdo per affrontare il tema relativo al progetto di collegamento stradale tra la SS369 e la SS 17. Quando si parla di Fortore inevitabilmente si fa riferimento alle difficoltà infrastrutturali della rete stradale e l’accordo che prevede un investimento di oltre 380mln di euro prevede la costruzione di 12 km di arteria stradale e una galleria di quasi 2 km più due scavalchi, per un totale di 40 metri di lunghezza, pone proprio un argine a questa atavica esigenza. Presenti alla mattinata fortorina il sindaco Agostinelli, Clemente Mastella e il responsabile dell’Anas Campania Nicola Montesano