Benevento|Presentato il Report 2021 sulla condizione carceraria

Nella giornata in cui si celebra la legalità, si parla di giustizia e di sicurezza anche nelle carceri.A Benevento, in un luogo simbolo come la Fattoria Sociale Orto di Casa Betania, il Garante dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello, ha presentato il report 2021 sulle criticità e buone prassi dei luoghi di privazione della libertà personale. I dati sono allarmanti se si pensa alla mancanza di personale specializzato, psicologi, psichiatri, vicedirettori degli istituti di pena, questa carenza di organico influisce negativamente sul processo di recupero del detenuto.

“Nell’anno 2021 si sono registrati diversi eventi critici, nella sola struttura di Benevento si sono registrati 20 tentativi di suicidio,67 atti di autolesionismo e 2 suicidi” ha spiegato Ciambriello, che si è poi soffermato anche sui dati allarmanti che arrivano dal penitenziario di Ariano Irpino, dove su 223 detenuti ci sono stati 10 tentativi di suicidio, 73 atti di autolesionismo, 1 suicidio, 74 scioperi della fame e della sete.Altro discorso è il carcere minorile di Airola, che fa il possibile per avviare i ristretti ad una vita normale e nella legalità, con percorsi di promozione e reinserimento attraverso attività scolastiche e corsi professionali.Ma le criticità restano comunque anche per quanto riguarda gli spazi detentivi, che continuano ad apparire trascurati dal punto di vista strutturale, e dove in alcuni casi,come nel carcere di Airola grazie ad attività laboratoriali, è stato possibile ritinteggiare le celle.

Ciambriello ha poi parlato delle progettualità in cantiere anche per le detenute del carcere di Capodimonte, come un percorso di laurea da realizzarsi con la Federico II di Napoli.All’appuntamento per la presentazione del report, erano presenti tra gli atri anche il Procuratore della Repubblica di Benevento, Aldo Policastro, Marilisa Rinaldi Presidente del Tribunale di Benevento, Angelo Moretti, Presidente Rete di Economia Civile Sale della Terra.

le interviste nel servizio che segue