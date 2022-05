Sostenibilità ambientale, la Regione chiama l’Università: confrontro tra esperti e mondo accademico

La sostenibilità ambientale in Campania passa attraverso il confronto con le Università. Dopo Salerno, è toccato a Benevento ospitare il secondo dei cinque appuntamenti organizzati del Coordinamento Sostenibilità Ambientale dell’Osservatorio sulla Gestione dei Rifiuti presieduto dal senatore Enzo De Luca. Il dibattito tra esperti, docenti, imprenditori e amministratori è andato in scena nel polo didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Unisannio e rappresenta una consultazione preparatoria per al condivisione di strategie in vista del Forum regionale su acqua, aria, rifiuti ed economia circolare. L’obiettivo è definire con il pieno coinvolgimento delle componenti culturali, economiche e sociali, la strategia da attuare per rendere compiuta la transizione ecologica, contribuendo al contrasto dei mutamenti climatici in Campania, nel più ampio contesto nazionale ed europeo. Il documento confluirà nel ‘Piano per lo Sviluppo Sostenibile’, che il Governo Regionale sta elaborando attraverso la Cabina di Regia.

Al termine di questa fase di confronto scientifico, entro l’anno il Forum Campania Sostenibile si riunirà attraverso le conferenze pubbliche aperte ai cittadini, alle categorie produttive e, soprattutto ai giovani.

