Avellino| Ato rifiuti, domani il Consiglio su rendiconto e relazione IrpiniAmbiente. Il cordoglio dell’ente per De Mita

Si terrà domani, venerdì 27 maggio, alle 16, presso la sede dell’ente di collina Liguorini, il Consiglio d’ambito dell’Ato Rifiuti di Avellino. All’ordine del giorno della seduta: Esame e Approvazione del Rendiconto di gestione esercizio 2021, Esame e Approvazione “Relazione ex Dl 18 ottobre 2012 n.179, art. 34 comma 20, in esito alla conclusione della preliminare fase istruttoria. Parte prima”. La riunione – convocata per il 18 maggio e rinviata – rappresenterà il primo appuntamento operativo per i consiglieri dopo la loro elezione ed il consiglio con la votazione che ha portato Vittorio D’Alessio al vertice dell’ente. Dopo una prima fase di incontri, ufficiali e non, di colloqui e riunioni operative, il presidente ha proceduto alla convocazione del primo consiglio per avviare formalmente la fase operativa e favorire l’adozione delle determinazioni necessarie all’acquisizione della gestione del ciclo integrato ed all’approvazione del Piano d’ambito.

Il Presidente Vittorio d’Alessio, i consiglieri, il direttore generale Annarosa Barbati e tutti i collaboratori dell’Ato Rifiuti di Avellino esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa del sindaco di Nusco ed ex Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita. “La scomparsa di De Mita – evidenzia il numero uno dell’ente – provoca grande dolore: l’Irpinia e l’Italia perdono un protagonista delle vita politica e parlamentare del Paese, capace, nello stesso tempo, di essere impegnato in maniera concreta e fattiva nelle politiche di sviluppo del Meridione e delle aree interne nello specifico”. Alla moglie Annamaria, ai figli ed a tutti i familiari le più sentite condoglianze.