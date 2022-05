Avellino| L’Air mette su strada altri 10 pullman sul bacino del capoluogo: 7 sono a metano e 3 diesel di nuova generazione

Continua l’operazione di ampliamento del parco rotabile dell’azienda di trasporto pubblico locale. Da questa mattina Air Campania ha messo in servizio 10 nuovi bus. Vanno ad aggiungersi alla flotta della società regionale di TPL, che oggi conta 520 pullman. Si tratta di nuove vetture fornite dalla Regione, che prosegue nella sua attività di rinnovamento del parco autobus. Ad aprile, infatti, il report rilasciato dal ministero dei Trasporti ha evidenziato che la Campania gode di un parco bus con un’età media di 9,1 anni rispetto ai 10 anni della media nazionale.

I nuovi pullman sono in esercizio da oggi a servizio del bacino di Avellino. Sette sono a metano e vanno nella direzione del progetto di mobilità sostenibile. Nel dettaglio si tratta di 7 Urbanway, autobus urbani a pianale ribassato firmati da Iveco Bus, che si caratterizzano per gli standard elevati in termini di comfort dei passeggeri. Lunghi 10 metri, montano un motore Cursor 8 CNG a gas naturale compresso. Più silenziosi e a bassa emissione di polveri sottili.

I 3 Crossway sono bus concepiti per il trasporto interurbano e scolastico. Lunghi 12 metri, montano un motore diesel Cursor 9 Euro VI con iniezione common rail di ultima generazione, con riduzione catalitica Hi-eSCR, l’innovativo sistema che riduce i livelli di emissioni inquinanti.