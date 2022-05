De Mita, Mancino: “Orgogliosi di averlo avuto come leader”

De Mita ci ha reso orgogliosi di averlo avuto come leader, non solo in provincia di AVELLINO, ma nel Paese e in Europa. Era orgoglioso dell’appartenenza democristiana nella quale aveva creduto sin dai suoi esordi in politica”. E’ molto scosso l’ex presidente del Senato, Nicola Mancino dalla scomparsa di Ciriaco De Mita, 94 anni, avvenuta stamattina ad AVELLINO.

Nel ricordo di Mancino si incrociano ricordi personali e vicende politiche vissute insieme al leader della DC. “Cominciammo gli inizi degli anni Cinquanta – ricorda Mancino – ritrovandoci come gruppo a casa di Biagio Agnes. E da li’ che comincia il nostro impegno politico. Ci spingeva il desiderio del rafforzamento delle ragioni dell’esistenza di un partito di ispirazione cristiana. De Mita era molto determinato, uno sturziano della prima ora. Col tempo ha dimostrato di essere uno straordinario interprete e protagonista della storia repubblicana. I “Magnifici Sette” di cui facevamo parte (insieme a De Mita e Mancino, Salverino De Vito, Giuseppe Gargani, Gerardo Bianco, e i giornalisti Biagio Agnes e Gianni Raviele, ndr) hanno lavorato insieme per migliorare le sorti dell’Irpinia e di tutta la Repubblica”.