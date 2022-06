Conto alla rovescia per la Maturità 2022: oggi l’insediamento delle commissioni

E’ scattato ufficialmente il countdown per gli esami di Maturità 2022. Mercoledi la prima prova scritta d’italiano che torna dopo due anni di assenza a causa della pandemia da Coronavirus. Prima, però, l’insediamento delle commissioni di esame, avvenuto questa mattina. 121 in Irpinia, un’ottantina nella provincia di Benevento. Le commissioni sono presiedute da un Presidente esterno e composte da sei commissari interni. Il presidente – uno ogni due classi è stato nominato dal dirigente preposto dall’Ufficio scolastico regionale. In qualche scuola, in particolar modo in Irpinia, non è mancata qualche cricità legata ai sistemi informatici, ma in linea di massima tutto sembra essere andato per il meglio. I maturandi in Campania sono circa 82.000 di cui 4640 nella provincia di Avellino 3432 sanniti. Con l’anno scolastico ormai agli sgoccioli è tempo di bilanci. Quest’anno la Dad ha lasciato spazio, salvo pochi casi, alle lezioni in presenza