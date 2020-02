Avellino| Tentò di uccidere l’ex compagna a martellate, 13 anni di reclusione per Galluccio

Tentò di uccidere l’ex compagna a martellate, condannato a 13 anni di carcere Gerardo Galluccio. Questa mattina la sentenza del Tribunale collegiale di Avellino: presidente il giudice Luigi Buono, a latere Lorenzo Corona e Giulio Argenio. Nessun dubbio sulla colpevolezza del 57enne e sull’efferatezza del gesto, compiuto nel settembre del 2018 a corso Europa con assoluta lucidità. Un’aggressione che solo il coraggio e il pronto intervento dell’ex goleador dei lupi, Raffaele Biancolino, che proprio lì ha un negozio di abbigliamento, riuscì a non far sfociare in tragedia, bloccando la furia dell’uomo. Ma la pena comminata a Galluccio va oltre la richiesta di condanna a 12 anni del pm Paola Galdo. Ad aggravare la situazione del 57enne, i fatti emersi durante la fase dibattimentale. Galluccio, infatti, era stato già denunciato in un’altra occasione dalla sua convivente, Marzena Malgorzata Trznadel, sempre per maltrattamenti. Da qui la condanna in primo grado per tentato omicidio, maltrattamenti, minacce e lesioni, che ha messo fine ad una lunga spirale di violenza. Per l’avvocato della vittima, Costantino Sabatino, si tratta di una sentenza giusta. Galluccio, difeso dall’avvocato Alberico Villani, resta dunque sottoposto al regime detentivo. A fermarlo dopo l’aggressione furono gli agenti della polizia. Il 57enne dopo aver colpito la donna si era dato alla fuga, nascondendo il martello in un giornale. Ma poi era stato bloccato nei pressi dello stadio Partenio-Lombardi.