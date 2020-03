Ritrovato impiccato l’uomo di Mirabella Eclano scomparso da sabato pomeriggio

E’ stato ritrovato privo vita il 48enne di Mirabella Eclano, Gerardino Caso, che sabato pomeriggio aveva fatto perdere le sue tracce. A nulla sono valse le ricerche avviate dai carabinieri della Compagnia locale, anche con l’ausilio di un elicottero, oltre che insieme ad un folto gruppo di amici dell’uomo. Il 48enne, che era molto noto nel comprensorio anche perché atleta podista, è stato ritrovato impiccato ad un albero sotto un ponte in località San Prisco, a poca distanza dalla sua casa di Passo di Mirabella, dove viveva con i genitori.

Jerry, come era da tutti chiamato in paese, era scappato, scomparso nel nulla dopo un ultimo contatto, attraverso i social, con una sua amica in Toscana. Proprio a lei avrebbe manifestato il suo malessere e l’intenzione di farla finita, dopo il decesso a causa del coronavirus, del suocero di uno dei suoi fratelli, al quale si è aggiunta la brutta notizia che anche la compagna del 73enne era positiva, Da qui la grande preoccupazione dei familiari e l’allarme, evidentemente consapevole. Qualche giorno prima, infatti, proprio questo fratello sarebbe andato a mangiare presso l’abitazione di Geradino e dei suoi genitori, aumentando lo stato d’ansia e una condizione psicologica già precaria che lo ha portato a togliersi la vita.