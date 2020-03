Avellino| Covid-19, altri quattro decessi in Irpinia: ora le vittime accertate sono 24

Altre quattro vittime in Irpinia per il coronavirus. Nella giornata di oggi, infatti, sono decedute nell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, due persone risultate positive al Covid-19. Si tratta di una donna di 79 anni di Ariano Irpino, ricoverata dal 17 marzo scorso, e di un uomo di 77 anni di Trevico, ricoverato dal 23 marzo scorso. Altri due pazienti, per una tragica coincidenza anch’essi di Ariano e Trevico, sono deceduti sempre nella giornata di oggi. A darne notizia l’Asl di Avellino.

Con queste, le vittime irpine accertate a causa del coronavirus salgono a 24.