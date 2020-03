Covid-19, primo caso anche a Roccabascerana

Primo caso di Coronavirus a Roccabascerana. A darne notizia il primo cittadino del paese caudino, Roberto Del Grosso che tranquilizza tutta la cittadinanza. La persona – cosi come dice in un post il sindaco – è rientrata dal nord per motivi di lavoro nella scorsa settimana e si trovava già in quarantena. E’ isolato e Non ha avuto contatti con i familiari, per i quali Del Grosso ha comunque richiesto il tampone. La persona, asintomatica, è residente a San Martino Valle Caudina.

Il Comune ha rinviato la distribuzione delle mascherine in quanto un familiare dei caso positivo ha collaborato nel confezionamento delle stesse nonostante siano stati rispettati tutti gli standard di sicurezza. Il Comune ha ordinato 1000 nuove mascherine.

