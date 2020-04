Benevento| Tra Pasqua e Pasquetta oltre 250 controlli: 21 sanzioni, solo oggi 16

Nell’ambito dell’attività di controllo finalizzata al rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, la Polizia municipale ha effettuato nelle giornate di ieri e di oggi oltre 250 controlli sulle persone che comunque circolavano a piedi o in auto lungo le strade cittadine. Gli stessi sono stati tutti identificati, e ora sono in corso gli accertamenti sulla veridicità delle loro dichiarazioni.

Nel corso delle due giornate sono state controllate più volte la pista ciclopedonale di C/da San Vitale, l’area dell’Istituto Agrario di C/da Piano Cappelle e le due zone maggiormente interessate dal passeggio delle persone, ovvero C/da Piano Morra, via Pacevecchia e l’area del ponte Tibaldi. Complessivamente nella due giorni sono state comminate n. 21 sanzioni amministrative, di cui 5 nella giornata di Pasqua e 16 nella giornata di Pasquetta.

“I controlli continueranno sempre con maggior incisività anche nei prossimi giorni – dichiara Fioravante Bosco, comandante del Corpo – poiché tutti i cittadini devono rendersi conto che uscire di casa, senza alcuna giustificazione, è molto pericoloso per sé, per le proprie famiglie e per tutte le persone con le quali si hanno contatti. Comunque – conclude Bosco – sono soddisfatto di come sono andati i controlli e del senso di responsabilità mostrato dai cittadini di Benevento”.