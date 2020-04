Villa Margherita, il Codacons presenta esposto alla Procura

Sul caso dei decessi registrati presso le Rsa “Villa Margherita” di BENEVENTO e “Fondazione

Juventus” di Sala Consilina (Sa), il Codacons presenta oggi un esposto alle Procure della Repubblica di BENEVENTO, Lagonegro e Salerno, in cui si chiede di estendere le indagini e di procedere per il reato di epidemia e omicidio plurimo doloso con dolo eventuale”. Lo ha annunciato in una nota l’associazione dei consumatori che ha aggiunto: “Quanto accaduto nelle case di riposo non puo’ ritenersi una epidemia casuale, ma e’ una vera e propria strage. Anziani, persone invalide, non autosufficienti, i piu’ fragili tra i

fragili che avrebbero dovuto essere al sicuro, sono venute a contatto col virus che, in molti casi, ha aggravato le loro condizioni conducendoli alla morte, con i luoghi di assistenza che si sono trasformati in pericolosissimi focolai di morte certa”.