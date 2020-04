Avellino| Fiamme in un appartamento di via Colombo, grande spavento per una coppia

Incendio in un appartamento di via Colombo, all’altezza del Sali e Tabacchi situato a pochi passi dall’ingresso posteriore del Convitto Nazionale “Pietro Colletta” di Avellino. Ad avvisare i vigili del fuoco alcuni vicini che hanno visto del fumo uscire da una delle finestre della casa. All’interno due coniugi che non si erano accorti di nulla. Il rogo, spento dai caschi rossi che hanno provveduto anche a mettere in sicurezza l’unità abitativa, si è sviluppato nella cucina, visibilmente danneggiata. Sul posto anche i volontari del 118, una pattuglia della Sezione Volanti della Polizia e i vigili urbani. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma solo un grande spavento.